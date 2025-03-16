Поведінка Трампа свідчить, що США більше не поважають свободу, вважає депутат.

Депутат Європарламенту від Франції публічно закликав США повернути французам Статую Свободи, бо зараз американці, схоже, почали зневажати її. Як повідомляє Le Figaro, таку заяву зробив євродепутат Рафаель Глюксманн на з’їзді своєї партії Place Publique.

"Ми скажемо американцям, які вирішили перейти на бік тиранів, американцям, які звільняють дослідників за прояви наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи. Ми подарували її вам, але, схоже, ви її зневажаєте. Тоді вона буде в нас, тут, у Франції", – заявив він під оплески приблизно 1 500 однопартійців.

Рафаель Глюксманн, який є палким прихильником України, висловив жаль з приводу поведінки президента США Дональда Трампа щодо України та Росії.

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Євродепутат також виступив із закликом до "демократичного опору", щоб протистояти "фан-клубу Трампа і Маска" в самій Франції.

Як Франція подарувала США Статую Свободи

Статую Свободи Франція подарувала США у 1886 році на знак дружби між двома країнами та на честь 100-річчя незалежності Сполучених Штатів. Ідея створення пам’ятника належала французькому юристу й політику Едуару Лабуле, а скульптором став Фредерік Огюст Бартольді. Виготовлення статуї фінансували французькі громадяни, тоді як США зобов’язалися побудувати постамент.

Статуя була створена у Франції, а потім розібрана на частини та відправлена кораблем до Нью-Йорка, де її знову зібрали на острові Бедлоу (нині Острів Свободи). Офіційне відкриття відбулося 28 жовтня 1886 року за участю президента Гровера Клівленда. З того часу Статуя Свободи стала одним із головних символів демократії та свободи у світі загалом, а також символом самих США, як найбільш демократичної та вільної країни в світі.

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