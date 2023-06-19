За даними МВС Білорусі, за 2022 рік жертвами сексуалізованого насильства в країні стали понад 800 неповнолітніх.

Генпрокуратура Білорусі підготувала законопроект про примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію.

Примусові заходи будуть застосовуватися поряд з безпосереднім покаранням за злочин, уточнили у відомстві, повідомляє видання "Дзеркало".

У Генпрокуратурі також зазначили, що розробили і затвердили клінічний протокол, що містить "алгоритм лікування педофілії", в тому числі із застосуванням хімічної кастрації.

За даними МВС Білорусі, за 2022 рік жертвами сексуалізованого насильства в країні стали понад 800 неповнолітніх.

Також Лукашенко схвалив ініціативу про "встановлення адміністративної відповідальності за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин, зміни статі, педофілії і чайлдфрі".

Ситуація в Білорусі - останні новини

Нижня палата парламенту Білорусі-Палата представників-прийняла законопроект, який дозволить правоохоронним органам порушувати кримінальну справу проти померлих людей.

Сотні громадян Білорусі, які залишили країну після масових протестів 2020 року, нібито проходять бойову підготовку у Польщі, щоб повалити диктатора Олександра Лукашенка.

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