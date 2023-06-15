Відповідний законопроект прийняла Палата представників - Нижня палата парламенту Білорусі.

Нижня палата парламенту Білорусі - Палата представників - прийняла законопроект, який дозволить правоохоронним органам порушувати кримінальні справи проти померлих людей.

Як повідомляє "Дзеркало", законопроект вносить зміни до статті Кримінального кодексу про обставини, що виключають провадження у кримінальній справі. Відповідно до нього можна буде порушувати справи проти померлих людей за статтями про злочини, які не мають терміну давності - наприклад, це підготовка або ведення агресивної війни, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів і звичаїв війни.

Представляти в суді інтереси померлої людини зможуть його родичі. Для цього вони повинні будуть подати відповідну заяву. У разі, якщо родичі вирішили не брати участь в процесі або їх не змогли знайти, інтереси обвинуваченого представлятиме призначений адвокат.

Відео дня

Закон набуде чинності після того, як його схвалить Рада Республіки (верхня палата парламенту) і підпише Олександр Лукашенко.

Ситуація в Білорусі - останні новини

У Білорусі до забезпечення прикордонного контролю на кордоні з Росією залучаються також військовослужбовці Брестської прикордонної групи.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року в Білорусь з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей, їх там перевиховують.

Білоруська пропаганда вирішила діяти за російським сценарієм і заявила, що прикордонники РБ нібито збили український бойовий безпілотник в Гомельській області.

Вас також можуть зацікавити новини: