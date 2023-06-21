Згідно з повідомленням Міноборони РБ, вони триватимуть до кінця місяця.

У Білорусі в середу, 21 червня, стартували мобілізаційні навчання за участю військових комісаріатів Мінської області.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі. За даними відомства, тренування триватимуть до кінця поточного місяця (до 30 червня).

Зазначається, що це плановий захід, мета якого - перевірка готовності військових комісаріатів та місцевих держорганів виконувати "завдання за призначенням".

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"В ході навчання планується виконання заходів з розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, в тому числі в інтересах укомплектування військових комісаріатів", - уточнює Міноборони.

Навчання армії РФ у Білорусі раптово продовжили

Нагадаємо, минулого тижня моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про раптове продовження навчань на території РБ. Йдеться про "тренування" військ РФ на полігонах Білорусі.

Повідомлялося, що російські війська залишаться там мінімум до 25 червня. На даний момент армія РФ розгорнула свої сили на 8 локаціях (для кожної з них складено окремий графік).

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