В результаті нападу були вбиті троє маленьких дітей та дві співробітниці дитсадка.

На півдні Бразилії 18-річний підліток з мачете влаштував різанину в дитячому садку, в результаті якої загинули троє малюків та дві співробітниці.

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Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, загиблим дітям не виповнилося і двох років. Після нападу зловмисник наніс собі важкі поранення, імовірно, намагаючись накласти на себе руки. Його нейтралізували місцеві жителі, що опинилися поблизу, після чого нападника доставили в лікарню.

Мотиви нападу поки невідомі. У штаті оголосили триденну жалобу.

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Автор: Катерина Лиманська