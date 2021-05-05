На півдні Бразилії 18-річний підліток з мачете влаштував різанину в дитячому садку, в результаті якої загинули троє малюків та дві співробітниці.
Читайте такожУ Китаї чоловік ножем поранив 16 дітей
Про це повідомляє DW.
Як повідомляється, загиблим дітям не виповнилося і двох років. Після нападу зловмисник наніс собі важкі поранення, імовірно, намагаючись накласти на себе руки. Його нейтралізували місцеві жителі, що опинилися поблизу, після чого нападника доставили в лікарню.
Мотиви нападу поки невідомі. У штаті оголосили триденну жалобу.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Парижі сталася стрілянина біля лікарні: є жертва (фоторепортаж)
- У Китаї викрали і вбили чоловіка, щоб підмінити тіло в труні
- У США поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчинку (відео)
- Біля берегів Сирії обстріляли Іранський танкер, є загиблі-ЗМІ
- У німецькій клініці знайшли тіла чотирьох людей зі слідами насильства
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram