Найближчими днями в Барселоні очікують хвилю 50-градусної спеки.

Глобальне потепління справляє усе більш значний вплив на погоду в Європі, і в деяких країнах літо стає по-справжньому нестертпним. Про погодні негаразди конкретно Іспанії пише видання The Olive Press.

Так, іспанський метеоролог Маріо Піказо попереджає, що найближчими днями температура в Барселоні може досягти 50 градусів Цельсія в тіні.

"Це сценарій, до якого готується місто Барселона, прагнучи передбачити ситуації екстремальної спеки, які можуть спричинити відключення електроенергії, порушення міської мобільності або обмежений доступ до ліків, серед інших наслідків", – каже він.

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Експерт зауважив, що спека посилюється особливо помітно в міському середовищі. Це явище відоме як міські теплові острови.

"Асфальт на вулицях і дорогах, разом з будівлями, утримує тепло і додає кілька градусів до вже і так високих температур через прихід теплих повітряних мас, що є поширеним явищем влітку", - пояснює синоптик.

Піказо пояснює "все більш спекотне та задушливе" літо в Барселоні та інших середземноморських містах зокрема і підвищенням температури моря, що своєю чергою прихводить до підвищеної вологості повітря. А у вологому повітрі спека, як відомо, переноситься ще важче.

Зогляду на це, міська рада Барселони розробляє "План спеки" із бюджетом в 11,6 млн євро до 2035 року. План передбачає збільшення кількості "кліматичних укриттів" для потреб перегрітого приморського міста.

"Намір полягає в поступовому впровадженні всього, що було встановлено або отримано з цього досвіду. Місто дедалі частіше стикається з екстремальними хвилями спеки, які, як правило, тривають довше", – сказав Піказо.

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