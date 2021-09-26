Причини аварії з'ясовуються.

В американському штаті Монтана поїзд зійшов з рейок. В результаті аварії загинули три людини, ще 50 – постраждали.

Як повідомляє New York Times, аварія сталася поруч з населеним пунктом Джоплін.

На момент аварії в поїзді було близько 150 пасажирів та 13 членів екіпажу.

Для розслідування причин аварії та всіх обставин Національна рада з безпеки на транспорті США направила групу експертів на місце подій.

Читайте такожУ США зійшов із рейок та загорівся потяг із хімікатами (фото, відео) За інформацією CBS News, потяг зійшов з рейок у суботу, 25 вересня, о 16:00.

Кілька вагонів перекинулися на бік.

Раніше повідомлялося, як у квітні пасажирський потяг зійшов з рейок у Єгипті. Тоді в аварії загинули 32 людини, ще – 109 отримали травми.

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Автор: Катерина Шварц