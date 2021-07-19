14 липня 2021 року українців засудили до 4 років позбавлення волі.

Грузія звільнила двох українських громадян Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, засуджених до 4 років позбавлення волі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

"З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат", - написав глава держави.

Він подякував грузинській стороні за це рішення, "яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами".

Арешт українських яхтсменів у Грузії

Наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, на борту якої перебували громадяни України Дьяченко та Хомич і громадянин Грузії Михаїл Батурин.

14 липня 2021 року українців засудили до 4 років позбавлення волі. Їх звинуватили у незаконному перетині грузинського кордону.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко