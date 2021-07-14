Українців Юрія Хомича та Володимира Дьяченка звинуватили у незаконному перетині грузинського кордону.

Міністерство закордонних справ України закликає Грузію переглянути рішення про засудження до чотирьох років позбавлення волі двох українських громадян Юрія Хомича та Володимира Дьяченка.

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.

"14 липня Батумський міський суд в Грузії виніс рішення у справі проти громадян України Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, які обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону. Вони нібито скоїли злочин, передбачений Кримінальним кодексом Грузії. Українців було засуджено до 4 років позбавлення волі", - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим до Міністерства закордонних справ України був викликаний тимчасовий повірений у справах Грузії в Україні.

"Йому було висловлено розчарування рішенням Батумського міського суду, яке українська сторона вважає несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України та Грузії", - наголошується у заяві.

Водночас, як сказано у заяві Ніколенка, "не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України".

Крім того, речник запевнив, що МЗС та Посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії.

Затримання двох українців у Грузії

Наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, на борту якої перебували два громадянина України Дяченко та Хомич і громадянин Грузії Михаїл Батурин.

Раніше в МЗС України заявляли, що це питання перебуває серед основних пріоритетів роботи українського посольства в Тбілісі.

Також в МЗС закликали органи влади Грузії до швидкого і неупередженого розгляду цієї справи, зміни запобіжного заходу та звільнення українців.

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Автор: Віталій Саєнко