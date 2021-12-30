Байден і Путін мають "багато що" обговорити, зазначив спікер глави РФ.

У Кремлі пояснили мету розмови президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і глави Російської Федерації Володимира Путіна 30 грудня.

Мету бесіди Байдена і Путіна розкрив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Мета розмови дуже зрозуміла – продовжити обговорення тих питань, які були на порядку денному досить нещодавньої розмови за допомогою відеоконференцзв'язку... І плюс до цього, обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які відбуватимуться 10-11-12 (січня – Ред.)", – сказав представник Кремля.

Пєсков додав, що ініціатива проведення бесіди 30 грудня надходила від Путіна.

Він зазначив, що нові телефонні переговори не можуть призвести до скасування консультацій двох країн з безпеки й стратегічної стабільності 10 січня.

Коментуючи збільшену інтенсивність контактів РФ і США, Пєсков підкреслив, що винесені на порядок денний майбутньої телефонної розмови лідерів питання є "дуже складною субстанцією".

Читайте такожУ Кремлі вважають "питанням життя і смерті" присутність НАТО в Україні"З моменту минулої розмови російська сторона, як і було обіцяно президентом Путіним, сформулювала свою позицію, яка була викладена в проекті двох документів, які були доведені до відома Вашингтона і низки європейських столиць", – нагадав він.

За словами представника Кремля, саме тому, "з точки зору президента Путіна, назріла необхідність в ще одній телефонній розмові, яка передувала б початок переговорів (з безпеки та стратегічної стабільності – Ред.)".

Пєсков також додав, що Путіну і Байдену мають обговорити "багато чого". "Будь-які переговори ведуться з єдиною метою – досягти компромісу з урахуванням принципових позицій один одного", – сказав він.

Розмова президентів Росії та США пройде відбудеться телефоном, вона не передбачає відкритої частини. "Цього разу мова йде про телефонну розмову, про звичайну телефонну розмову. Відповідно, ніякої публічної частини там немає", – пояснив Пєсков.

Раніше стало відомо, Джо Байден і Володимир Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову, вона запланована на 22:30 за київським часом.

Байден і Путін спілкувалися 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну в питанні перспективи вступу України в НАТО.

Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

8 грудня Байден заявив, що не розглядає можливість відправки в Україну американських військ в односторонньому порядку.

9 грудня відбувся телефонна розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського. Байден підтримав принцип "не погоджувати жодних рішень і не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України та "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

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