Для цього доведеться змінити закон.

Міністр фінансів Латвії запропонував безкоштовно передавати Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.

Арвілс Ашераденс пропонує внести до законів поправки, які дозволять це робити, розповіла генеральний директор служби держдоходів Ієва Яунземе в ефірі телеканалу LTV, пише видання Delfi. За її словами, зараз система конфіскації автомобілів є прозорою.

Зазвичай в Латвії продають конфісковані у п'яних водіїв автомобілі на аукціонах, організованих службою державних доходів (VID). Автомобілі може придбати будь-який бажаючий через досить низькі ціни.

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Як Латвія допомагає Україні

Нагадаємо, що Латвія надає підтримку країні з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ім'я президента Латвії з'явилося на Алеї сміливості в Києві.

Влітку Сейм Латвії визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм.

17 січня міністр оборони Латвії Інара Мурнієце відвідала Україну і зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим.

В серпні Латвія подарувала Україні чотири вертольоти. У січні стало відомо про новий пакет допомоги - до нього увійшли зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

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