Україна отримала чергову партію військової допомоги від Латвії. Новий пакет містить зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.
Напередодні міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце прибула до України, щоб провести зустріч зі своїм колегою - Олексієм Резніковим, передає Delfi.
"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після робочого візиту.
Нагадаємо, що 18 січня стало відомо про нову допомогу від Канади - ЗСУ отримають 200 бронеавтомобілів Senator.
Латвія надає підтримку Україні
Влітку 2022 року Латвія передала Україні чотири гелікоптери.
Також влада Латвії заборонила в себе в країні російську пропаганду.