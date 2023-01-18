Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце відвідала Україну.

Україна отримала чергову партію військової допомоги від Латвії. Новий пакет містить зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

Напередодні міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце прибула до України, щоб провести зустріч зі своїм колегою - Олексієм Резніковим, передає Delfi.

"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після робочого візиту.

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Нагадаємо, що 18 січня стало відомо про нову допомогу від Канади - ЗСУ отримають 200 бронеавтомобілів Senator.

Латвія надає підтримку Україні

Влітку 2022 року Латвія передала Україні чотири гелікоптери.

Також влада Латвії заборонила в себе в країні російську пропаганду.

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