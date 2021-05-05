Породілля і новонароджені почуваються добре.

Мешканка західноафриканської країни Малі народила одразу дев'ять дітей - п'ятьох дівчаток і чотирьох хлопчиків. Халіма Сіссе народила малюків за допомогою кесаревого розтину.

Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни повідомляє ТСН.ua.

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Як зазначається, результати УЗД прогнозували 25-річній породіллі семеро дітей замість дев'яти. Жінці зробили кесарів розтин. Операцію проводили в марокканської клініці, куди майбутню маму перевели за указом президента країни Ба Ндао.

Новонароджені і породілля нині почуваються добре. Очікується, що через кілька тижнів вони разом повинні повернутися до Малі.

Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Малі Фанта Сібі подякувала лікарям за зусилля, які привели до щасливого результату вагітності.

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Автор: Вікторія Гордієнко