Президент України також наголосив, що обмін полонених для України - це виклик, а не "свято", а припинення вогню не може бути без гарнатій безпеки і посилення України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана немає мандату вести перемовини від імені України і в нього занадто теплі відносини з російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі за підсумками участі у саміті лідерів країн-членів ЄС.

"У мене не було розмови з прем'єр-міністром Угорщини. Я чесно кажучи, думаю, що це несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які пов'язані з життям українців, і коли ми про це дізнаємося із засобів інформації", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що при всій повазі, передовсім, до угорців і до відношення Угорщини до українських біженців, але у прем'єр-міністра Орбана немає ніякого мандату на перемовини і його заяви схожі на політичний піар.

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"Його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоби ставити Путіна на місце. Мені здається, що для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет і зберегти Європу. Україна сьогодні захищає Європу ціною життів українців і, безумовно, нам потрібна підтримка", - наголосив Зеленський.

Зеленський про "різдвяний" обмін полоненими і припинення вогню

Як додав Зеленський, якщо говорити про обмін полоненими, то Україні вже вдалося повернути близько 3,5 тисяч українців.

Також глава держави прокоментував заяви Орбана про обмін полоненими на Різдвяні свята.

"Мені незрозуміло, що це за свято? Може для когось - це велике свято. А для нас це важливий challenge (виклик), щоб повертати наших людей. Ми обмінюємося полоненими. Яким чином і що пропонує угорська сторона - мені це невідомо, окрім того, що це просто звучить якось "святково", знаєте - Різдвяний обмін. Нам зовсім не весело", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що нічого не може обговорюватися або вирішуватися без участі України. "Тому, ми дуже скептично до цього відносимося", - додав він.

Окрім того, президент прокоментував заяви Угорщини про припинення вогню.

"Ми усі з вами повинні розуміти, що ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли мова йде про режим припинення вогню у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні, люди знають, що буде після - чим усе закінчиться. Треба знати, що (буде) завтра для того, щоб сьогодні робити припинення вогню. В іншому випадку - ви просто робите заморожений конфлікт. І все. Тому, Україні потрібні гарантії безпеки, сильна позиція України... Безумовно, Україна хоче закінчення війни. Безумовно, ми хочемо сталого миру. І безумовно, Росія цього не хоче. І це постійно демонструє", - наголосив Зеленський.

"Мирні" пропозиції Орбана

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими.

Згодом в Офісі президента України відреагували на заяви Орбана, зазначивши, що Київ не уповноважував Угорщину на будь-які дії щодо переговорів з Кремлем, при цьому Будапешт не попереджав про контакти з Москвою.

Напередодні президент Володимир Зеленський зробив заяву про Орбана-посередника в контактах з Трампом. За його словами, він не дозволить прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану грати роль посередника у відносинах з США. Як сказав Зеленський, "я його не пущу, і таких як він".

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