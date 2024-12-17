Президент України сподівається, що новообраний президент США Дональд Трамп може посилити План перемоги України.

Україні не потрібні жодні посередники у відносинах з обраним президентом США Дональдом Трампом. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбувається у Львові.

"Зараз перехідний період у Сполучених Штатах. Я спілкуюсь з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей, розмов. Посередники у цьому мені не потрібні з інших країн і від різних політиків, які піаряться на цьому", - наголосив Зеленський

Також глава держави відзначив, що і в середині України йому не потрібні посередники для розвитку відносин з Трампом. "У мене є цей мандат довіри від народу України", - додав Зеленський.

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Як додав президент України, він буде продовжувати розмовляти з обраним президентом США.

"Сьогодні потрібно більше деталей. Більше працює моя команда з його командою. Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з точки зору юридичних своїх можливостей, поки він не у Білому домі, поки не було інавгурації нового президента Сполучених Штатів. І поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Працюємо. Вони зараз збільшують кількість рішень, кількість пакетів, кількість грошей. На жаль, що вони це збільшують зараз, під кінець терміну (президентської каденції Байдена - УНІАН) і як воно було уповільнено в останній рік - це було дуже складно нам, передовсім хлопцям на полі бою. Усім людям було дуже складно", - відзначив Зеленський.

Тим не менше, він вдячний, що чинна адміністрація Байдена схвалює рішення на підтримку України.

При цьому, глава держави сподівається, що Трамп на посаді президента продовжить допомагати Україні.

"Ми віримо у те, що команда Трампа буде підтримувати Україну і не зупинить цю допомогу", - заявив Зеленський.

Окрім цього, він нагадав, що на рахунок Світового банку для України було перераховано 20 млрд доларів і завдяки цим коштам буде напряму підтримано український бюджет та українців. Буде підтримано не тільки програму відновлення, й внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, а також українське внутрішнє виробництво дронів, ракет та іншої зброї.

Також президент України сподівається, що Трамп може посилити План перемоги України.

"Я дуже розраховую, що у нас будуть більш тісні контакти після інавгурації нового президента Сполучених Штатів, будемо зустрічатися, і після цього я зможу вам сказати, що з цього плану підтримано президентом Трампом, а що може не підтримано. А може він хоче щось додати своє. Я дуже вірю і надіюсь, що він буде додавати сили нашому плану, додавати силу відносинам між Україною і США. І тільки цей союз - сильний союз", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави сказав, що не дозволить прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану грати роль посередника у відносинах з США.

"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.

Орбан прагне стати посредниом між Києвом і Вашингтоном

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Трамп складе присягу і почне виконувати повноваження 47-го президента США.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан останнім часом почав дедалі частіше заявляти про "мирні ініціативи". Зокрема, 10 грудня Орбан відвідав новообраного президента США Дональда Трампа у Флориді з новою "мирною місією". У липні Орбан навідався до Москви на зустріч з ініціатором війни проти України, російським диктатором Володимиром Путіним. Орбан це зробив не порадившись з іншими європейськими лідерами, через що ті його розкритикували.

За даними ЗМІ, Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після перемоги на виборах.

11 грудня Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, проте президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.

Водночас, в Офісі президента України наголосили, що Україна не уповноважувала Угорщину на будь-які дії, а Угорщина не попереджала про контакти з Москвою.

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