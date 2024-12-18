За словами прем'єра Угорщини, "ми не будемо відповідати на жодні провокації".

Угорщина не буде "відповідати на жодні провокації" щодо ймовірного посередництва у переговорах між Україною та адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа. Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан.

Як відомо, раніше політик заявив, що президент України Володимир Зеленський відкинув його ідею "перемир'я" на Різдво та обмін полоненими.

"На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте це або відмовляйтеся від цього. Це ваша відповідальність", - написав Орбан.

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"Мирні" пропозиції Орбана

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Трампа у Флориді з новою "мирною місією". Крм того, він запропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими.

Згодом в Офісі президента України відреагували на заяви Орбана, зазначивши, що Київ не уповноважував Угорщину на будь-які дії щодо переговорів з Кремлем, при цьому Будапешт не попереджав про контакти з Москвою.

Напередодні президент Володимир Зеленський зробив заяву про Орбана-посередника в контактах з Трампом. За його словами, він не дозволить прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану грати роль посередника у відносинах з США. Як сказав Зеленський, "я його не пущу, і таких як він".

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