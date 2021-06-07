Спочатку один потяг зійшов з рейок, пізніше в нього врізався інший поїзд.

Вранці у понеділок, 7 червня, на півдні Пакистану сталася моторошна аварія на залізниці – зіткнулися два пасажирських поїздів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що на цей час відомо мінімум про 30 загиблих в аварії.

За інформацією рятувальників, кількість жертв може зрости, оскільки під уламками ще залишаються люди. При цьому кількість поранених також невідома.

"Один з поїздів зійшов з рейок, і в нього врізався другий. На місці працюють медики та поліція. Що стало причиною катастрофи – з'ясовують", – йдеться в сюжеті.

Читайте такожУ Малайзії зіткнулися поїзди метро: постраждали понад 200 людей (відео)За інформацією AP, спочатку зійшов з рейок потяг "Міллат Експрес". Незабаром після цього в нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".

Рятувальники та сільські жителі намагалися витягнути поранених та загиблих. Деякі з поранених пасажирів перебували у критичному стані.

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Автор: Катерина Шварц