Міноборони України щодня отримує звіти про брак у підрозділів озброєння і боєприпасів.

У США закінчилися гроші для допомоги Україні і Вашингтон не може постачати Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на щомісячній конференції 50 країн, що координують підтримку України, передає Associated Press.

"У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", - сказав Остін.

Крім того, АР цитує помічницю Остіна з міжнародних справ Селести Валландер, яка повідомила, що Міноборони України щодня отримує звіти про брак у підрозділів озброєння і боєприпасів.

Відео дня

Проблеми з допомогою для України від США

У Сенаті США працюють над тим, щоб заручитися широкою підтримкою Угоди про прикордонну політику. Настала фінальна фаза переговорів, яка може стати вирішальною для досягнення компромісу щодо затвердження допомоги Україні.

Зазначається, що основна група учасників переговорів майже два місяці працювала в закритому режимі над змінами в прикордонній та імміграційній політиці США.

На порядку денному засідань контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") немає сценарію припинення допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Про це сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк на брифінгу за підсумками 18-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Вас також можуть зацікавити новини: