Діти не справляються з подвійним навантаженням.

Близько 56% українських дітей, які переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, не ходять до місцевих шкіл. За останні шість місяців 10 тисяч (понад 8%) українських учнів середніх шкіл вибули із системи освіти Польщі.

Про це йдеться у дослідженні фонду "Центр громадянської освіти", інформує Rzeczpospolita. Наразі у школи Польщі ходять лише 22% українських дітей середнього шкільного віку.

За словами експертів, однією з причин відтоку українських учнів із польських шкіл є повернення сімей додому. Крім того, багато українців не можуть впоратися з навантаженням в польській школі, мають проблеми з адаптацією або бояться подальшого навчання в польських університетах.

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"Частина дітей навчається у двох системах – польській стаціонарній та українській онлайн. Для таких дітей це дуже складно. Тому деякі з них кидають польську школу. Вони вірять, що війна скоро закінчиться і вони повернуться в Україну. Вони не хочуть відставати. Але тоді вони втрачають контакт зі своїми однолітками", - пояснила голова фонду "Український освітній центр" Наталія Кравець.

Водночас способи підтримки українських учнів у школах Польщі зменшуються. Зокрема, скорочується кількість підготовчих класів - там зараз навчаються лише 11% українських школярів. Учні середніх шкіл, які відвідують підготовчі класи, рідше кидають навчання.

Українці у Польщі

За даними опитувань, наразі майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі.

Як відомо, понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею від початку повномасштабної війни. За останніми даними, живуть в Польщі близько 2 мільйонів біженців, 739 тисяч з них вже працевлаштовані.

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