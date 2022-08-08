Глава Бюро нацбезпеки Польщі вважає, що Росія не відмовляється від завоювання всієї України.

Наступні два місяці можуть вирішити результат війни в Україні.

Таку думку висловив глава Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох в інтерв'ю Polsat News.

"РФ застосовує на Донбасі тактику "килимових рейдів", однак без високоточної зброї її прогрес невтішний для Кремля. Всі чекають контрнаступу, тому що його успіх створить ситуацію, при якій можуть відбутися якісь переговори, будь то мирні або хоча б припинення вогню. Все вказує на те, що найближчі два місяці можуть виявитися вирішальними", - зазначив він.

За оцінками Солоха, до жовтня варто чекати прийняття якихось "принципових рішень".

Глава польського Бюро нацбезпеки підкреслив, що для контрнаступу української армії необхідна зброя "негайно і у великій кількості".

"Росія послідовно не відмовляється від завоювання всієї України, навіть якщо на це підуть роки. Це чимось нагадує ситуацію в 18 столітті, коли царська Росія завоювала Україну, а пізніше Кримське ханство. Це зайняло роки. Я думаю, що така позиція російської еліти", - сказав він.

Також він пояснив, до чого може призвести анексія окупованих територій.

"Тоді наступ буде розглядатися як напад на Росію. Відразу ж наростає загроза застосування зброї масового ураження, ядерної зброї", - вважає Солох.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що потрібно українській армії для контрнаступу.

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