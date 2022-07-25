Одна з таких програм спрогнозувала, що російська армія не захопить Київ на початку війни.

Американські фахівці, зокрема з військово-морського флоту, розробили комп'ютерну програму, яка може передбачати розв'язок бойових дій.

Про це йдеться в сюжеті Freedom.

Експерти завантажили в програму понад сто результатів всесвітньо відомих боїв, що проходили у світі протягом 150-200 років. З 10 випадків 7 збігаються з реальним результатом.

Для запуску прогнозу MCOSM користувачам необхідно оцінити 30 значень. Вони охоплюють такі речі, як рівень підготовки кожного воюючого, вогневу міць, мобільність, логістику, розвідку, прийняття рішень і здатність впорядковувати та синхронізувати операції.

Одна з таких програм спрогнозувала, що російська армія не захопить Київ на початку війни.

Програма оцінила ймовірність успіху РФ у війні проти України всього на 2 бали з можливих семи.

Також є подібний цій програмі браузер-симулятор повітряних боїв американської оборонної фірми Man tech. У цій програмі один і той же сценарій можна запускати багато разів, отримуючи при цьому різні результати.

Це дозволяє встановити, наприклад, які маневри, погода, висота або інші змінні підвищать шанси ухилення від винищувача до ЗРК російських С-400. Але один факт програма все ж не врахувала: "Сильна воля українців має більший вплив на хід війни, ніж очікувала команда військових фахівців з приблизно 290 прогнозистів".

Представника MCOSM попросили розповісти, чим закінчиться другий етап війни в Україні. Він вніс інформацію, включаючи брак зброї в Україні та хороші здібності Росії в галузі управління військами й обробки інформації. Результат - 5 балів з 7 на успіх для кожної сторони конфлікту. Іншими словами - глухий кут.

Втім, до симуляцій треба ставитися обережно, вважає співробітник військово-морського аналітичного центру Ендрю Елачинскі.

"Присвоєння числових оцінок людській психології і військовим ноу-хау в кращому випадку суб'єктивно, а в гіршому - фантастично", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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