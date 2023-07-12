Російські фахівці працюють у три зміни.

Перший заступник гендиректора держкорпорації "Ростех" Володимир Артяков 11 липня на російському телебаченні заявив про збільшення виробництва багатоцільових винищувачів, таких як Су-34, Су-30, Су-35, у два рази.

Як пишуть росЗМІ, держкорпорація нібито провела модернізацію своїх потужностей і вклала гроші у підготовку фахівців. Наразі працівники "Ростеху" працюють у три зміни.

"За деякими позиціями ми вдвічі збільшили кількість бойової авіації, яку випускаємо на адресу міністерства оборони. Це Су-30, Су-34, Су-35 — вони дуже ефективні на лінії зіткнення", — заявив Артяков.

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За його словами, корпорація також інвестує у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), спрямовані на вдосконалення конструкції і можливостей винищувачів. Артяков стверджує, що росіяни готові продовжити нарощувати обсяги, якщо буде замовлення від Міноборони РФ.

Збиття російських винищувачів

Хоча збільшення кількості винищувачів у противника це небезпечно, панікувати не варто. Збройні сили України успішно збивають російських "пташок" і ті бояться наближатися.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на початку повномасштабного російського вторгнення українські льотчики заганяли російські винищувачі Су-35 під українську ППО.

Цього року у березні українські військові збили російський Су-34 поблизу Єнакієвого, а у травні ЗСУ збили російський винищувач Су-35 над територіальними водами України в районі Херсонщини.

За даними CNN, Україна використала Patriot для збиття російського винищувача щонайменше один раз.

Станом на ранок 12 липня ЗСУ з початку війни знищили 315 ворожих літаків.

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