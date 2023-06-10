Таким чином російські "пташки" опинялися у пастці.

На початку повномасштабного російського вторгнення українські льотчики заганяли російські винищувачі Су-35 під українську ППО.

Про це в ефірі Radio NV повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, зараз Україна не має винищувачів, які могли б діяти на рівні з російськими Су-35. Ба більше, українські льотчики на радянських літаках більше не можуть вступати у бій з ними.

"Це вони робили з початку війни, коли працювали наші наземні частини. І коли росіяни залітали, наші винищувачі їх просто заганяли під наше ППО. Вороги були змушені реагувати на наших льотчиків. Тобто маневрували вони і попадалися в пастки, розставлені нашими ППОшниками. Так їх тоді знищували. Щось і літаки знищували, безумовно, в ближніх повітряних боях. Але ближніх повітряних боїв було доволі таки мало", - розповів Ігнат.

У протистоянні винищувачів усе залежить від того, хто швидше побачить радаром, захопить ціль та випустить ракету по літаку противника, додав він.

Авіація для України

Україна вже сформувала перший список пілотів для навчання F-16. Втім, поки партнери вагаються із передачею українцям бойових літаків.

Нещодавно стало відомо, що Польща та Нідерланди готові розпочати навчання українських пілотів на F-16.

Відомо, що під час очікуваного контрнаступу проти російських військ цього літа Україна відмовиться від використання винищувачів F-16, але задіє всі наземні озброєння, заявляв міністр оборони України Олексій Резніков.

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