Таке рішення прийняли через збільшення числа випадків COVID - 19 в країні.

У Ріо-де-Жанейро другий рік поспіль скасовують вуличні паради та вечірки під час свого всесвітньо відомого карнавалу.

Про це заявив мер міста Едуардо Паес, передає Reuters.

Таке рішення прийняли через збільшення числа випадків COVID - 19 в країні і загрози поширення варіанту коронавірусу Омікрон. Тепер місто відмовиться від вуличних заходів, які щорічно залучають сотні тисяч відвідувачів карнавалу.

Читайте такожЗакриті міста, скасовані феєрверки: через "Омікрон" світ обмежив новорічні святкування"Вуличний карнавал за самою своєю природою, через демократичний аспект унеможливлює проведення будь-яких перевірок", - зазначив Паес.

Інші столиці бразильських штатів також скасовують карнавальні паради. Так, в Сальвадорі і Белу-Орізонті оголосили, що не відзначатимуть цю подію.

Сан-Паулу, столиця найбагатшого штату Бразилії, планує перенести свій вуличний парад на гоночну трасу Інтерлагоса Формули-1.

Нагадаємо, авіакомпанії по всьому світу відмінили кілька тисяч рейсів через поширення COVID-19. Причиною скасування або перенесення рейсів стало поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Пілоти, члени екіпажів та інші співробітники авіакомпаній опинилися на карантині.

Вас також можуть зацікавити новини: