Через новий штам COVID-19 члени екіпажу літаків опинилися на карантині, дізналися журналісти.

Авіакомпанії по всьому світу скасували кілька тисяч рейсів через поширення COVID-19 у дні, коли римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкують Різдво.

Про скасування рейсів повідомляє "Радіо Свобода".

Причиною скасувань чи перенесення рейсів, пише видання, стало поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", через що пілоти, члени екіпажу й інші співробітники авіакомпаній опинилися на карантині.

За даними сайту з відстеження польотів FlightAware.com, 25 грудня у всьому світі були скасовані 2 тис. 856 авіарейсів, понад дев’ять тисяч – відкладені, 26 грудня – понад дві тисячі рейсів скасовані, більше ніж 4,5 тисячі – відкладені.

Читайте такожСтало відомо, куди українці збираються їхати на новорічні святаЗначну кількість рейсів скасували чи відклали в США.

Скасування перельотів негативно вплинуло на людей, які подорожували авіатранспортом, щоб провести час із близькими. Мільйони американців запланували подорожі після того, як представники сфери охорони здоров’я країни заявили, що повністю вакциновані люди можуть здійснювати поїздки.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус напередодні свят закликав до обережності з огляду на надзвичайно швидке поширення коронавірусного штаму "Омікрон" і запропонував "скасувати або відкласти" святкування Різдва і зимових свят.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Спершу міжнародне сполучення було припинено, а потім поступово почало відновлюватися.

26 листопада ВООЗ кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

14 грудня у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.

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