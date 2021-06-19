У Кемеровській області Росії розбився двомоторний літак 1960-х років L-410, на борту якого перебували 19 людей.
Про це пише російська служба BBC.
L-410 здійснив жорстку посадку біля села Журавльово та зіштовхнувся з лісовим масивом.
Є загиблі та поранені, проте точну кількість жертв внаслідок падіння ЗМІ не знають. Повідомляється від 4 до 7 імовірно загиблих та 8 поранених. У прокуратурі підтвердили загибель чотирьох осіб.
Читайте такожПентагон зменшує озброєння на Близькому Сході для протидії Китаю і Росії17 людей на борту були парашутистами, двоє – пілотів, останні загинули, уточнює BBC.
Журналісти дізналися про відмову одного з двигунів літака після вильоту, про що пілот доповідав диспетчерам.
Аеродром Танай знаходиться на кордоні з Новосибірською областю й однойменним гірськолижним комплексом. Спеціалізується на парашутних стрибках для початківців. У парку аеродрому був один L-410, а також літаки Ан-28.
Губернатор Кузбасу Сергій Цивільов у мережі зазначив, що це був тренувальний політ.
На місце події вилетів вертоліт для евакуації постраждалих. Федерація парашутного спорту Росії з’ясовує обставини падіння L-410.
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