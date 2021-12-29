На думку голови Конституційного суду РФ, запровадження мораторію на вищу міру покарання свого часу стало "поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві".

Смертна кара у РФ: що відомо / ілюстрація / REUTERS

В Росії задумалися про можливе повернення смертної кари.

Про це заявив голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін, пише Коммерсантъ.

Зорькін написав книгу "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", у якій стверджує, що не виключає можливості повернення в Росії смертної кари.

На думку Зорькіна, запровадження мораторію на вищу міру покарання свого часу стало "поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві".

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"Та обставина, що КС ухвалив рішення, що робить неможливим застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - наголосив Зорькін.

Голова КС Росії також нагадав, що формально смертна кара в країні не скасована, але на неї діє безстроковий мораторій. Запровадити заборону може тільки законодавець.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Сенат парламенту Казахстану виключив з Кримінального кодексу смертну кару як міру покарання. Таким чином Білорусь залишилася єдиною країною на пострадянському просторі, де застосовуються страти.

Натомість, за даними УНІАН, 51% опитаних українців підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні.

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