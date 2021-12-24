Єдиною країною пострадянського простору, де страчують людей, лишилася Білорусь.

Сенат парламенту Казахстану виключив з Кримінального кодексу смертну кару як міру покарання. Таким чином Білорусь залишилася єдиною країною на пострадянському просторі, де застосовуються страти.

Як повідомляє прес-служба Сенату, 23 грудня верхня палата парламенту Республіки Казахстан ухвалила Закон "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питання скасування смертної кари".

"Ухвалюючи цей Закон, Казахстан приєднується до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. Крім того, наша країна доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування смертної кари", - зазначив спікер Сенату Маулен Ашимбаєв.

На нещодавньому засіданні Національної ради суспільної довіри президент країни Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що смертну кару в Казахстані має бути скасовано без будь-яких застережень.

Читайте такожЄвросоюз засудив США за відновлення смертної кариСмертна кара в Казахстані проводилася через розстріл. З моменту проголошення незалежності країни у 1991 році, у виконання було приведено 536 смертних вироків, останній - у 2003-му. З 1 січня 2004 року до 24 вересня 2020 року в державі діяв мораторій на смертну кару.

Сьогодні Білорусь є єдиною країною в Європі та СНД, де застосовується смертна кара. Ця міра покарання присуджується за деякі особливо тяжкі злочини, пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжувальних обставин. Вона може бути призначена чоловікам, які вчинили злочин після 18-річчя і не досягли до моменту винесення вироку 65 років. Проводиться через розстріл.

Як повідомляв УНІАН, 51% опитаних громадян України підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні.

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