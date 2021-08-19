Ця ідея користується найбільшою популярністю серед опитаних з невеликим достатком та низьким рівнем освіти, а також серед людей похилого віку.

51% опитаних громадян України підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні.

Такі дані соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас 45% - проти цього, а 4%- не змогли відповісти Найбільше таку ідею підтримують старші люди, бідніші, з нижчим рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, сум, байдужість і страх).

Зокрема, 57% людей віком понад 61 рік підтримують ідею смертно їх кари, а серед людей 16-24 роки- лише-37%, серед 25-30-46%.

Серед опитаних чоловіків - 55% підтримують смертну кару, а серед жінок - 49%.

Регіонально Київ проти смертної кари (55%), далі йдуть Галичина (52%) та Захід (47%) – можливо через вищий рівень віри в Бога. Водночас за смертну кару- 58% опитаних на Півдні, 55%- в Центрі та 54% - на Сході.

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В Україні мораторій на виконання смертних вироків набув чинності у 1995 році, однак нормально запрацював лише з 1997 року. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України.

Довідка. До 30-ліття незалежності України Соціологічна група "Рейтинг" провела перше масштабне соціологічне дослідження з 20 липня по 9 серпня. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Крим та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

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Автор: Надя Пришляк