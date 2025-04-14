У Росії вважають, що "краху" зазнало не тільки НАТО, а й ще одна організація.

У Росії продовжують штампувати абсурдні заяви і тепер заговорили про необхідність розпуску НАТО. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

"НАТО необхідно було розпустити в першу чергу, після того, як перестав існувати Радянський Союз, як припинила своє існування Організація Варшавського договору", – сказав він на Анталійському дипломатичному форумі.

За словами російського міністра, НАТО не змогло зміцнити безпеку, "а скоріше не змогла це зробити, тому що альянсом маніпулювали ті, хто не хотів ділитися вигодами від забезпечення безпеки".

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У Росії також вважають, що "краху" зазнало не тільки НАТО, а й ОБСЄ. Сталося це нібито "кілька років тому, коли базовий принцип консенсусу був грубо порушений людьми, які змінювали один одного на посаді чинного голови, генерального секретаря і всіх інших інституцій з національних меншин, свободи ЗМІ тощо".

"Бачите, я вже забув про деякі інститути. Це означає, що Організацію більше ніхто не сприймає всерйоз. Так, вони зазнали невдачі", – констатував представник країни, яка продовжує агресію проти суверенної держави.

Інші абсурдні заяви РФ

Нещодавно в Росії заявили, що військові контингенти європейських країн-членів Північноатлантичного Альянсу (НАТО) готують до "окупації" українських територій. Там також звинуватили Україну в зриві спроб "деескалації".

Тим часом заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент РФ Дмитро Медведєв впав в істерику через можливу передачу Україні німецьких ракет Taurus. Майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца російський чиновник обізвав "нацистом".

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