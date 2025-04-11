У Москві попередили про "неконтрольовану збройну ескалацію".

У Росії заявили, що розміщення іноземних військ в Україні призведе до прямих бойових зіткнень між російськими загарбниками та солдатами країн НАТО.

Заступник постійного представника Російської Федерації при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Максим Буякевич звинуватив Україну в зриві "будь-яких ініціатив з деескалації" та запевнив, що окупаційна армія "неухильно" дотримується мораторію на удари по енергооб'єктах.

Крім того, тепер російська сторона заявляє, що військові контингенти європейських країн-членів Північноатлантичного Альянсу готують до "окупації підконтрольних "київському режиму" територій":

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"Наголошуємо: розміщення іноземних військ в Україні - вкрай небезпечний маневр, що загрожує неконтрольованою збройною ескалацією. Це призведе вже не до опосередкованих, а прямих бойових зіткнень між військовослужбовцями Росії та країн НАТО".

Іноземні війська в Україні

​Як відомо, Росія категорично виступає проти розміщення іноземних військ в Україні, вважаючи це прямою загрозою своїй безпеці та потенційним втручанням у конфлікт.​

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що будь-яка іноземна військова присутність в Україні, незалежно від її мандату чи назви, буде розцінена як провокація та загроза безпеці Росії. Вона наголосила, що Москва реагуватиме на такі дії всіма доступними засобами.

Нагадаємо, "коаліцію охочих" очолюють Франція та Велика Британія. Також серед учасників такі країни: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція та Туреччина.

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