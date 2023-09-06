Вони проаналізували відповідні фото та відео.

Російський дрон, що впав на території Румунії під час атаки на Одеську область, впав менш ніж за кілометр від кордону України.

Про це йдеться в OSINT-розслідуванні спільноти GeoConfirmed в Twitter. Волонтери зібрали фотографії та відео падіння безпілотного апарату, встановивши можливий район аварії - румунська сторона річки Дунай, приблизні координати: 45.328864, 28.803601.

Судячи з карт, російський безпілотний літальний апарат міг впасти в 700 метрах від кордону України.

Відео дня

В OSINT-спільноті вважають, що заява влади України про падіння дрона є правдивою. При цьому вони допускають, що БПЛА могла збити українська протиповітряна оборона. До такого висновку вони прийшли, "грунтуючись на повідомленнях України про те, що вони можуть збивати/влучати у велику кількість "Шахедів".

Падіння дрона на території Румунії: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня російські загарбники запустили дрони-камікадзе по Одеській області. Вранці в Державній прикордонній службі заявили, що на території Румунії сталося дві детонації БПЛА.

У Міністерстві оборони, як і в уряді Румунії, заявили, що не фіксували таких інцидентів. З аналогічною заявою виступив і президент країни Клаус Йоханніс.

У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що мають фотодокази того, що дрони дійсно впали в Румунії. А в Раді нацбезпеки звинуватили країну в спробі "надіти чорні окуляри".

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