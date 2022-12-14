Зазначається також, що у соцмережах поширюються чутки про можливе звільнення начальника генштабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Нова хвиля критики на адресу керівництва армії РФ свідчить, що у силовому блоці країни-агресора знову розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу.

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter, аналізуючи заяви російського воєнного злочинця Ігоря Гіркіна.

Він заявляв, що два місяці воював на передовій у складі батальйону терористичного угрупування "ДНР". У зв'язки з цим Гіркін стверджує про "кризу стратегічного планування" у війні РФ проти Україну, яку він виявив під час бойових дій.

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Чоловік також висміяв нинішній акцент армії РФ на будівництві великих позиційних оборонних споруд та поставив під сумнів їхню користь у сучасній війні.

"Коментарі Гіркіна підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків. Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника генштабу РФ генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії", - підсумували в британській розвідці.

Війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов, російські генерали вже не трапляються українським військовим, бо ворог почав вчитись на помилках.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що президента РФ Володимира Путіна скоріш за все отруять.

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