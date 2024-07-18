Це зняття сталося після поступового виведення з експлуатації 90 попередніх винищувачів F-16A/B Netz у грудні 2016 року.

16 липня ВПС Ізраїлю офіційно зняли з експлуатації свій останній F-16C Fighting Falcon, ознаменувавши кінець цілої ери.

Як пише Bulgarian Military, 115-та ескадрилья на авіабазі Овда попрощалася з останнім винищувачем програми Barak-1, придбаним у 1980-х роках, і поклала кінець цій главі в історії ізраїльської авіації.

Ізраїль відмовився від F-16C

У службі зазначили, що "зняття з експлуатації останнього одномісного літака Barak-1 знаменує завершення більш ніж трьох з половиною десятиліть вірної служби". Флот Повітряних сил країни (IAF) складався з 81 F-16C на піку свого розвитку. Це зняття сталося після поступового виведення з експлуатації 90 попередніх винищувачів F-16A/B Netz у грудні 2016 року.

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Поетапне зняття з експлуатації F-16C збіглося з розширенням IAF своїх сил Lockheed Martin F-35A Adir. Незважаючи на те, що моделі F-16A/B/C зараз зняті з експлуатації, ВПС Ізраїлю все ще експлуатують 47 бойових літаків F-16D Brakeet і 97 бойових варіантів F-16I Sufa.

Ізраїльський винищувач Barak-1 є варіантом F-16 Fighting Falcon, спеціально модифікованим відповідно до вимог ВПС Ізраїлю. Ім'я "Барак" перекладається з івриту як "блискавка", що відображає його спритність і швидкість. Barak-1 є частиною серії варіантів F-16, які були адаптовані до вдосконаленої авіоніки, озброєння та систем для підвищення його бойових можливостей.

Винищувач Barak-1

Barak-1 поділяє загальні характеристики F-16 Fighting Falcon. Його довжина становить приблизно 15,03 метра, розмах крил - 9,96 метра, а висота - близько 5,09 метра. Максимальна злітна вага літака становить близько 19 187 кілограмів.

Силова установка Barak-1 зазвичай оснащена одним турбовентиляторним двигуном Pratt & Whitney F100-PW-200/220 або General Electric F110-GE-100/129. Ці двигуни забезпечують літаку тягу близько 23 770 фунтів-сил для варіанту Pratt & Whitney і до 29 000 фунтів-сил для варіанту General Electric, що забезпечує максимальну швидкість понад 2 Маха.

Barak-1 має передові технічні характеристики, що підвищують його ефективність. До них належать надійний планер, розроблений для високої маневреності, система управління по проводах для точного керування та передова радіолокаційна система, як правило AN/APG-68, яка забезпечує чудові можливості виявлення та відстеження цілей.

Набір авіоніки Barak-1 є дуже складним і включає такі системи, як Elbit Systems Helmet Mounted Display, який дозволяє пілотам наводити зброю, дивлячись на ціль. Крім того, літак оснащений вдосконаленими системами радіоелектронної боротьби, включаючи приймачі радіолокаційного попередження і диспенсери протизаходів, щоб підвищити живучість у ворожому середовищі.

Системи управління Barak-1 включають цифрову систему управління польотом (DFCS), яка забезпечує підвищену стабільність і контроль, особливо під час маневрів з високою перегрузкою. Літак також оснащений вдосконаленим комп’ютером місії, який об’єднує дані з різних датчиків і систем, забезпечуючи пілоту повну обізнаність про ситуацію.

Barak-1 озброєний широким набором озброєнь, що робить його універсальною платформою для різноманітних бойових завдань. Його озброєння включає 20-мм поворотну гармату M61 Vulcan для вогню впритул. Літак також може нести різні ракети "повітря-повітря", такі як AIM-9 Sidewinder і Python 4/5, а також боєприпаси "повітря-земля", включаючи ракету AGM-65 Maverick, GBU-12 Paveway. II бомби з лазерним наведенням і комплекти JDAM для точних ударів.

Операції Barak-1

Barak-1 був важливим активом у кількох ключових військових операціях. Однією з найпомітніших її участі була операція "Опера" в 1981 році, коли F-16 ізраїльських ВПС, включаючи Barak-1, завдали раптового авіаудару по ядерному реактору Osirak в Іраку. Ця місія мала на меті перешкодити Іраку розробити потенціал ядерної зброї та вважалася значною успішною з точки зору точності та виконання.

Іншою важливою місією за участю Barak-1 була операція Peace for Galilee у 1982 році. Під час цієї операції IAF використовували F-16 для досягнення переваги в повітрі та забезпечення безпосередньої повітряної підтримки наземних сил у Лівані. Barak-1 зіграв ключову роль у нейтралізації сирійської ППО та боротьбі з ворожими літаками, сприяючи загальному успіху місії.

У новітній історії Barak-1 брав участь у різноманітних операціях проти груп бойовиків у Газі. Наприклад, під час операції "Литий свинець" у 2008-2009 роках і операції "Захисний край" у 2014 році Barak-1 широко використовувався для нанесення високоточних ударів по інфраструктурі ХАМАС і пусковим майданчикам ракет. Ці операції мали на меті зменшити загрозу ракетних обстрілів ізраїльських цивільних районів.

Винищувачі F-16 для України

Днями стало відомо, що Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 і продати їх США, щоб літаки модернізували і передали в Україну.

А 17 липня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував, що винищувачі F-16 надійдуть до України найближчим часом. На переконання міністра оборони Нідерландів, усі процеси передання озброєнь мають відбуватися у безпечний і надійний спосіб.

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