Підозрюваний був з рюкзаками та заявляв, що має вибухівку.

Чоловік на 10 годин захопив синагогу Бет Ісраель у місті Коллівілл, штат Техас, США.

Як пише ABC News, він тримав у заручниках рабина і ще трьох осіб.

За словами начальника поліції міста Майкла Міллера, зрештою елітна група ФБР увірвалася до будівлі та вивела людей. За кілька годин до цього вже вдалося звільнити одного із заручників.

Підозрюваний був з рюкзаками та заявляв, що має вибухівку. Однак правоохоронні органи не уточнюють, чи правда це. Повідомляється, що він був убитий внаслідок "перестрілки".

У поліції кажуть, що встановили особу чоловіка, але його ім'я не розголошують. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що за подіями стежив президент США Джо Байден.

Читайте такожУ Києві помітили антисемітський напис на місці зафарбованого раніше (фото)Мотиви нападу офіційно не називаються, проте кілька джерел у правоохоронних органах повідомили журналістам, що підозрюваний нібито вимагав звільнення засудженої терористки Аафії Сіддікі. Упродовж дня з ним працювала команда з переговорів.

Сіддіка перебуває в ув'язненні на базі ВПС Карсвелл неподалік від Форт-Уерта. Вона підозрювалася у зв'язках з "Аль-Каїдою" і була визнана винною в нападі та замаху на вбивство американського солдата у 2010 році. Жінку засудили до 86 років в'язниці.

Раніше УНІАН писав, як у Києві СБУ під час антитерористичних навчань звільняла "посла Ізраїлю" із "захопленої" синагоги.

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