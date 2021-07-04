Служба безпеки провела у столиці антитерористичні навчання.

Служба безпеки України та посольство Ізраїля провели тактико-спеціальні навчання у Печерському районі Києва на базі Хоральної синагоги Бродського.

Учасники навчань відпрацювали механізм звільнення "заручників", яких умовні "терористи" захопили у синагозі, повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

Зокрема, за легендою навчань, до рук "терористів" потрапив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль та віряни, які були у приміщенні.

"Залучені підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів", - розповіли в СБУ.

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"Представники штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях", - додали у Службі.

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Автор: Катерина Комолова