Служба безпеки України та посольство Ізраїля провели тактико-спеціальні навчання у Печерському районі Києва на базі Хоральної синагоги Бродського.
Учасники навчань відпрацювали механізм звільнення "заручників", яких умовні "терористи" захопили у синагозі, повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.
Зокрема, за легендою навчань, до рук "терористів" потрапив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль та віряни, які були у приміщенні.
"Залучені підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів", - розповіли в СБУ.
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"Представники штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях", - додали у Службі.
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