Комплекс на набережній біля океану був відкритий в 1984 році, але з часом збанкрутував і занепав.

В Атлантик-Сіті місцева влада знесла покинутий готельний комплекс Дональда Трампа. Раніше там розташовувалося казино і готель.

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Як повідомляє The Guardian, комплекс на набережній біля океану був відкритий в 1984 році, але з часом збанкрутів і прийшов в занепад. У 2014 році його закрили для відвідувань. Дональд Трамп втратив контроль над цією нерухомістю ще у 2009 році.

На відео з місця подій можна бачити, що комплекс підірвали на очах в очевидців. Колись розкішний готель-казино перетворився на пил за лічені секунди.

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Автор: Дмитро Захаров