У США медик Квінсі Фортьє потай запліднив сотні пацієнток у жіночій лікарні.
Про це в документальному фільмі НВО розповів його син, передає The Sun.
Розслідування у цій справі почала Венді Бебст зі штату Орегон. У якийсь момент жінка зрозуміла, що не схожа на чоловіка, якого вважала батьком.
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З'ясувалося, що ще в 1996 році колишня пацієнтка подавала до суду на Фортьє за те, що в 1974 і 1976 році він запліднював її власною спермою, в той час, як жінка вважала, що це був біоматеріал її чоловіка. Пізніше аналіз ДНК виявив, що діти дійсно належали доктору Фортьє. На суді сторони уклали конфіденційний договір.
У 1991 році Медична асоціація штату Невада визнала його лікарем року. У 1961 році він відкрив жіночу клініку в Лас-Вегасі, а також був командиром медичного резерву військово-повітряних сил.
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