Джон Кірбі зазначив, що в США намагаються дізнатися більше інформації про бранців.

У Білому домі відреагували на заяви Російської Федерації про можливу страту двох американців, яких схопили окупанти в Україні. Чиновники США назвали таку ситуацію жахливою.

Про це пише CNN.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Джона Кірбі, Білий дім намагається дізнатися більше інформації про бранців.

"Жахливо, що чиновник в Росії навіть запропонував смертну кару для двох американських громадян, які перебували в Україні", - заявив Кірбі.

Як раніше повідомляв УНІАН, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Женевська конвенція-Хартія, що визначає порядок поводження з солдатами і цивільними особами у воєнний час, в тому числі забороняє страту військовополонених — не поширюється на двох затриманих громадян США. Він вказав, що Кремль не може гарантувати збереження життя громадян США, які потрапили в полон до бойовиків "ДНР".

Крім того, у схожій ситуації опинилися двоє громадян Великобританії - Шон Піннер та Ейден Еслін, а також громадянине Марокко Саадун Брагім.

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