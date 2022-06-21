Дмитро Пєсков заявив, що відносини РФ та Заходу знаходиться на низькій точці.

Російська влада прямо погрожує затягуванням війни проти України. Російська Федерація більше не довірятиме Заходу.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю MSNBC.

"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - заявив спікер Путіна

За його словами, відносини Росії та Заходу зараз знаходиться на низькій точці.

При цьому він вказав, що Кремль не може гарантувати збереження життя громадян США, які потрапили в полон до бойовиків "ДНР" під Харковом.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до страти. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти з ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У свою чергу Управління ООН з прав людини засудило смертний вирок, винесений трьом іноземним добровольцям в Україні так званим "судом" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки".

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