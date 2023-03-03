Чоловіки відправляли авіоніку Росії та клієнтам по всьому світу, які використовують російські літаки.

Представник Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки Метью Аксельрод заявив, що у місті Канзас-Сіті заарештували двох американців за допомогу РФ. Їх підозрюють у відправці до Росії авіаційних технологій, порушуючи американський експортний контроль.

Як повідомляє Reuters, у цій справі американське Міністерство торгівлі співпрацює з ФБР і прокурорами Міністерства юстиції.

"59-річний Кирил Буяновський і 55-річний Дуглас Робертсон звинувачуються в змові з метою обійти експортне законодавство США шляхом продажу авіоніки клієнтам по всьому світу, які експлуатують літаки російського виробництва", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловіки ремонтували та відправляли до РФ технології від своєї фірми KanRus Trading Company. При цьому вони надавали недостовірну експортну інформацію. Наприклад, ділки робили рахунок-фактуру, у якому кінцевим пунктом призначення обладнання з наклейкою ФСБ РФ була Німеччина.

28 лютого 2022 року, після того, як влада США затримала партію авіоніки, американське Міністерство торгівлі повідомило чоловікам, що для експорту обладнання їм потрібна відповідна ліцензія. У травні, червні та липні підозрювані незаконно переправляли електроніку через Вірменію та Кіпр.

Тепер їх звинувачують у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні експортної інформації та контрабанді товарів. У разі доведення провини, обом загрожує до 20 років позбавлення волі за кожне зі звинувачень у контрабанді.

Журналісти додали, що агентство не змогло зв'язатися з Буяновським і Робінсоном, щоб отримати коментар.

Незаконна торгівля з Росією та обхід санкцій

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну на країну-агресорку були накладені десятки санкцій. Зокрема, компаніям заборонили продавати Росії зброю та технології, які можуть бути використані нею у війні проти України. При цьому час від часу все ж зʼявляються новини про порушення цих санкцій.

Так, 2 березня 2023 року стало відомо, що західні країни підозрюють ОАЕ в порушенні запроваджених санкцій. Емірати закликають припинити експортні відносини з РФ.

Bloomberg пише, що обхідні шляхи також використовуються для перевезення російської нафти. За даними видання, цю нафту перекачують між танкерами. Від початку 2023 року неподалік від Греції так перекачали щонайменше 23 млн барелів нафти з РФ та додаткових обсягів очищеного палива.

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