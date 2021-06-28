У зв’язку з аварією Посольство України підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором.

У Туреччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро українців отримали незначні травми.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як зазначив дипломат, 26 червня поблизу міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса. За його словами, серед пасажирів були 11 українських туристів.

"П’ятеро українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія компенсувала витрати на лікування", - повідомив Ніколенко.

Читайте такожУ Польщі сталася ДТП з танками, бойова техніка згоріла (відео)

При цьому за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором.

За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко