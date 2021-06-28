У Туреччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро українців отримали незначні травми.
Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Як зазначив дипломат, 26 червня поблизу міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса. За його словами, серед пасажирів були 11 українських туристів.
"П’ятеро українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія компенсувала витрати на лікування", - повідомив Ніколенко.
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При цьому за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором.
За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія.
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