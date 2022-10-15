Для екстреної допомоги пораненим була задіяна авіація. Бригади рятувальників працювали всю ніч, намагаючись знайти серед завалів тих, що вижили.

Кількість загиблих в результаті вибуху на шахті на півночі Туреччини, за останніми даними, зросла до 40 осіб. Рятувальні роботи тривають.

Вибух прогримів у п'ятницю о 18:15 за місцевим часом на державній вугільній шахті TTK Amasra Muessese Mudurlugu в провінції Бартін на Чорноморському узбережжі Туреччини, повідомляє Бі-бі-сі.

На момент вибуху в шахті перебувало близько 110 осіб. З них вижили 58, повідомив сьогодні вранці міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Багато з тих, що вижили отримали серйозні травми.

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Для екстреної допомоги пораненим була задіяна авіація. Бригади рятувальників працювали всю ніч, намагаючись знайти серед завалів тих, що вижили.

За словами міністра, пошукові роботи тривають.

На відеокадрах з місця події видно, як рятувальники виводили на поверхню покритих чорним пилом шахтарів, а стривожені рідні гірників у відчаї чекали новин неподалік.

За даними Сойлу, вибух стався на глибині близько 300 м. Нижче цієї позначки могли працювати 49 осіб.

Причини вибуху поки не встановлені, місцева прокуратура почала розслідування.

За словами міністра енергетики Туреччини Фатіха Донмеза, деякі фактори вказують на те, що це міг бути вибух метаноповітряної суміші.

На місце трагедії вилетів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який скасував заплановані на суботу заходи.

Раніше у своїх соцмережах він пообіцяв державну допомогу сім'ям жертв і заявив, що винні навіть у найменших халатностях понесуть відповідальність.

Вибухи на шахтах Туреччини

Серйозна аварія на шахті в Туреччині сталася в 1992 році, коли вибух газу погубив 263 працівника в Зонгулдаку.

У травні 2014 року Туреччину потряс найсильніший вибух на шахті поруч з містом Сома. У момент вибуху під землею на глибині 2 тис. м знаходилися 787 шахтарів. Загинула 301 людина, неушкодженими врятувалися 363 людини, 122 отримали травми.

Тоді в країні пройшли масові антиурядові протести і страйк профспілок, які звинуватили уряд у недостатній увазі до безпеки шахтарів в умовах приватизації.

Ердогана, який в той момент був прем'єр-міністром Туреччини, тоді особисто звинувачували в байдужості до долі шахтарів - незабаром після вибух на шахті Сома він сказав, що такі катастрофи є фактом життя.

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