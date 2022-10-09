За інформацією турецьких ЗМІ, влада Туреччини розробила для цього спеціальний план, до якого вже схвально поставилися у США.

Влада Туреччини вирішила організувати переговори між Росією та чотирма західними країнами – Великобританією, Німеччиною, США і Францією, щоб вони спробували домовитися про "велику угоду", якої хоче Кремль.

Як повідомила турецька газета Milliyet без вказання джерела інформації, влада Туреччини розробила для цього кроку план.

Зазначається, що після аналізу промов президента РФ Володимира Путіна Туреччина дійшла висновку, що "Москва хоче довготривалої угоди із Заходом".

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"Про план розповіли не всім західним столицям, але його передали США через важливі й приватні канали. Перші відгуки щодо плану з боку впливових посадовців у Вашингтоні були позитивними", – написало турецьке видання.

Milliyet не уточнює, чи йтиметься на цих переговорах і про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але "Анкара поважає бажання України і відкритими каналами говорить про те, що війна має повернутися до миру без використання тактичної ядерної зброї".

При цьому не відомо, чи погодяться на такий діалог у Москві, йдеться в матеріалі.

Нагадаєо, 8 жовтня радник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін у інтерв’ю CNN заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснитибажання Кремля йти на переговори. На думку радника Ердогана, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості між РФ і Заходом в уявленні Путіна не відображають нинішню російську реальність.

Зусилля Туреччини з вирішення війни в Україні

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

Він регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Попередня телефонна розмова Ердогана і Путіна відбулася 7 жовтня і стосувалася насамперед повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час діалогу Ердоган спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.

Ердоган після масштабного обміну полоненими між Україною і РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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