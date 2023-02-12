На даний момент встановлено 131 підозрюваного, відповідального за обвалення деяких будинків в зоні лиха.

Влада Туреччина пообіцяла провести ретельне розслідування щодо всіх забудовників, яких запідозрили в недобросовісному зведенні будинків і цілих житлових комплексів, які впали під час землетрусів.

Як повідомляє Reuters, до теперішнього часу вже відомо про затримання 113 підозрюваних. Віце-президент Фуат Октай заявив, що на даний момент встановлено 131 підозрюваного, відповідального за обвалення деяких будівель. При цьому міністр навколишнього середовища Мурат Курум додав, що в 10 провінціях 24 921 будівля впала або сильно пошкоджена внаслідок землетрусу. Всього ж було обстежено 170 тис. будівель.

"Накази про затримання видані щодо 113 з них", - сказав Октай, додавши, що особливу увагу буде приділено забудовникам, будинки яких сильно пошкодилися або впали, поховавши під своїми уламками людей.

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За даними агентство Anadolu, державна прокуратура Адани наказала затримати 62 людини в рамках розслідування щодо обвалених будівель, а в Діярбакирі були затримані 33 людини. Ще 8 осіб були затримані в Шанлиурфі і четверо в Османіє.

Також поліція затримала забудовника одного житлового комплексу, який впав в Антак'ї в аеропорту Стамбула, коли він сідав на літак у Чорногорію. Цей елітний 12-поверховий житловий комплекс був побудований 10 років тому і налічував 249 квартир. Затриманий сказав прокурорам, що не знає, чому комплекс завалився, і що його бажання поїхати в Чорногорію не пов'язане з цим.

Крім того, стало відомо, що опозиційні партії звинуватили уряд президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана в неналежному контролі за дотриманням підрядниками будівельних норм, введених після землетрусу в 1999 році, щоб зробити будинки більш стійкими.

Ердоган відповів, що опозиція просто бреше, замість того, щоб боротися з корупцією в муніципалітетах, якими керують опозиційні політсили.

Reuters у зв'язку з цим наводить дані про те, що за останні 10 років Туреччина опустилася на 47 позицій в Індексі сприйняття корупції Transparency International до 101 місця з 174 країн.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Станом на 7 лютого було відомо про 4 українців, які постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині. 9 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під завалами будівель в Туреччині можуть перебувати п'ятеро українців.

Вчора турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав провінцію Адияман, де визнав, що реакція влади була не такою швидкою, як могла бути. "Хоча зараз у нас найбільша пошуково-рятувальна команда в світі, реальність полягає в тому, що пошукові роботи йдуть не так швидко, як нам хотілося б", - зазначив він.

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