Кепюк працював з великим ентузіазмом, попри травмування одразу чотирьох лап.

У турецькій Малатьї під час землетрусу постраждав собака на прізвисько Кепюк. Попри травми чотирьох лап пес врятував вже п'ятьох людей.

Як повідомляє турецьке видання Trthaber, Кепюк був натренований рятувати людей під час стихійних лих. Наразі він працює з турецькою рятувальною командою Van Disaster and Emergency Management.

Собаку направили до турецького міста Малатья разом зі своїми тренерами Дерсімом Булутом та Ніязі Озбеком. Тварина отримала поранення чотирьох лап внаслідок землетрусу осколками від розбитих вікон. Фахівці перев'язали лапи собаці, але Кепюк продовжив працювати.

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Інструктор Булут розпоів журналістам, що Кепюк допоміг у порятунку 5 людей. Ветеренари полікували лапи собаки, наразі його стан в нормі. Як зазначив Булут, Кепюк працює з великим ентузіастом.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Число загиблих в Туреччині, за останніми даними, перевищило 24 тис. Зокрема, в Туреччині загинули 20 тис. 655 осіб, в Сирії - 3 553.

Вчені вже почали аналізувати це руйнівне стихійне лихо. Так, вчений з Італії зазначив, що дані про те, що в результаті землетрусу Анатолійська літосферна плита зрушилася на три метри не остаточні. Про остаточну дистанцію можна буде говорити після даних із супутників. А американські сейсмологи заявили, що за всю історію спостережень таких параметрів землетрусів ще не було зафіксовано.

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