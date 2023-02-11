Через більш ніж 100 годин після стихійного лиха, рятувальники все ще знаходять під уламками тих, хто вижив.

У рятувальників, які розбирають завали після руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини, залишається все менше надії відшукати живих. Однак більше ніж через 100 годин після катастрофи їм все ще вдається рятувати людей.

Як зазначає видання Sky news, проти зусиль рятувальників грає не лише час, а й погода, оскільки вночі стає відчутно хлодно. Так, стало відомо, що про порятунок сім'ї з шести осіб. Чоловік, дружина та четверо їхніх дітей були врятовані після того, як провели 101 годину в пастці під уламками. Сім'ї вдалося вижити, стиснувшись разом у невеликій повітряній кишені під обваленою будівлею в Іскендеруні.

Ще один чудесний порятунок - через 90 годин після катастрофи з-під завалів дістали 10-денну дитину разом з матір'ю. Хлопчик на ім'я Ягиз Улаш був знайдений разом з мамою пошуково-рятувальними групами в провінції Хатай.

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Також видання зазначає, що рятувальники плакали від щастя, коли подружня пара, яка провела 109 годин, похована в невеликій ущелині, була звільнена. Чоловіка та дружину несли на носилках до чекаючої швидкої допомоги в Іскендеруні.

Один з рятувальників розповів, що врятований чоловік жартував з пошуковою командою, ще перебуваючи під завалами, намагаючись підняти їх бойовий дух. Він також просив сигарети і чай, поки ще був під завалами, але йому довелося відмовити.

Недалеко від епіцентру землетрусу в місті Газіантеп рятувальники витягли 17-річного Аднана Мухаммеда Коркута з підвалу, де він опинився в пастці після землетрусу. Підліток, врятований після 94 годин під завалами, сказав, що пив свою сечу, щоб вижити. Він посміхався натовпу друзів і родичів, які плакали від радості, коли його виносили і клали на носилки.

Повідомлялося також про драматичні рятувальні операції в інших містах, в тому числі в місті Антакья, де врятували 10-річну дівчинку. Пошукові групи також знайшли 20-річного вцілілого Ібрагіма Кантрі в Кахраманмараші, а 60-річного Еюпа Акка витягли в безпечне місце в Адіямані через 104 години після землетрусу.

Видання зазначає, що морги і кладовища переповнені, на вулицях деяких міст лежать загорнуті в ковдри, килими і брезент трупи. При цьому наголошується, що холодна погода і пошкодження доріг і аеропортів ускладнили рятувальні роботи.

При цьому, як повідомляє видання Анадолу, у пошуково-рятувальних та гуманітарних роботах у 10 зруйнованих провінціях працюють понад 141 тис. осіб, включаючи рятувальників з-за кордону.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого в південно-східній частині Туреччини і Сирії сталося два землетруси силою більше семи балів.

Число загиблих в Туреччині, за останніми даними, досягло 19 388 осіб, ще 77 711 постраждали. У зв'язку з цим в країні оголошено тижневий національний траур.

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