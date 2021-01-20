У Вашингтоні до Капітолію починають прибувати відомі особи на інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена і обраної віце-президента Камали Гарріс.
Прибуття почесних гостей у прямому ефірі транслює телеканал CNN.
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Зокрема, на церемонію вже прибули колишній президент Білл Клінтон і його дружина Гілларі Клінтон, екс-президент Барак Обама і його дружина Мішель Обама.
Очікується, що в рамках церемонії інавгурації перед відвідувачами виступлять музиканти Дженніфер Лопез, Lady Gaga, гурт The Radicals, Джастін Тімберлейк та інші.
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