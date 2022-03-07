"Уральські авіалінії" оголосили, що з 14 березня польотну програму до Єгипту скасовано.

В єгипетському Шарм-еш-Шейх на вимогу іноземного лізингодавця затримано літак "Уральських авіаліній" з російськими туристами на борту.

Про це повідомляє видання ZN.ua.

"Лізингодавець подав заявку до єгипетської авіаційної влади, щоб вона зупинила цей літак, і Євроконтроль (Європейська організація з безпеки повітряної навігації) не видає дозвіл на проліт своєї зони, щоб вони повернулися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Уральські авіалінії" з 14 березня скасовують польотну програму до Єгипту. В авіакомпанії запевняють росіян, що обмеження продовжаться мінімум до 20 травня 2022 року. Виняток становитимуть лише іноземні громадяни, які повертаються до країни свого проживання.

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Як повідомляв УНІАН, уряд Росії та російські авіакомпанії розглядають можливість націоналізації літаків Airbus та Boeing, які належать іноземним лізингодавцям та мають бути виведені з РФ у зв'язку з санкціями, запровадженими до РФ через війну проти України.

Питання має вирішити держава, оскільки самі перевізники не мають можливості не повертати літаки, якщо лізингові компанії вимагають їх повернути.

Може бути ухвалено рішення про викуп лайнерів, але його російській владі доведеться обговорювати зі США та ЄС, які займають жорстку санкційну позицію.