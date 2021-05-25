МЗС Литви вважає секторальні санкції щодо Білорусі ефективним інструментом впливу на режим Лукашенка. Вільнюс при цьому наполягає на негайному переході до наступного пакета обмежень.
Про це журналістам повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, цитує Delfi.
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Економічні санкції проти компаній, які торгують з Білоруссю запроваджують тільки за рішенням Ради ЄС, Литва таких повноважень не має.
«Ми, перериваючи економічні відносини, по суті повинні запровадити санкції щодо компаній, які торгують з цією країною. Такі санкції запроваджують за рішенням Ради ЄС. Поки Литва сама по собі такий на такий крок піти не може», – пояснив міністр.
Вільнюс сподівається на розгляд п'ятого пакета – нафтового.
«Ми за якнайшвидше ухвалення четвертого пакета санкцій і за початок дискусій про п’ятий, який охопить і певні сектори – нафтовий, де спостерігається масштабна торгівля з ЄС», – додав Ландсбергіс.
У ЄС заговорили про посилення тиску на режим Лукашенка у зв’язку з затриманням Романа Протасевича – засновника найбільшого білоруського Telegram-каналу NEXTA, що висвітлює політичні події в країні.
Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича
- 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.
- Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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